Сили безпілотних систем заявили про ураження 14 суден РФ в Азовському морі

У ніч проти 9 липня Сили безпілотних систем уразили 14 суден в Азовському морі. Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, протягом 96 годин було уражено 35 танкерів, суховантажів та спеціальних плавзасобів, які він назвав частиною “тіньового флоту” РФ.

Ото котики хуярять ! 👍👍👍👍👍

14 суден ночі 9 липня уражено у Азовському морі, Птахи СБС.

Тіньовий флот хробаків худне: протягом 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів. pic.twitter.com/fixRPN3Pso Реклама Реклама July 9, 2026

Бровді також заявив, що протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій “Птахи СБС” уразили 45 військових цілей.

Серед цілей у Криму він назвав Сакську ТЕЦ, три склади або бази паливно-мастильних матеріалів, два об’єкти матеріально-технічного забезпечення, станцію перешкод “Житель”, комунікаційні вежі, пункти тимчасової дислокації, паливозаправники та 14 суден РФ в Азовському морі.

За даними командувача СБС, у ніч на 9 липня було уражено 12 танкерів, один суховантаж і один буксир.

У переліку уражених суден за 9 липня Бровді назвав танкер “Челси-6” під прапором РФ, танкер “Аура” під прапором РФ, танкер “Сонар-1” під прапором РФ, танкер “Илья Репин” під прапором РФ, судно “Меркурий”, тип якого уточнюється, танкер “Галиаскар Камал” під прапором Панами, буксир “Альфео” під прапором РФ із баржею “Афродита”, танкер “Венера-3” під прапором РФ і танкер “Пенелопа” під прапором РФ.

Метрика ще п’яти плавзасобів уточнюється.

Командувач СБС зазначив, що всі танкери ідентифіковано, вони входять до складу “тіньового флоту” РФ і перебувають під міжнародними санкціями.

За його словами, усі цілі були уражені за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Бровді також навів хронологію уражень суден. 6 липня було уражено два танкери — “Капітан Бармін” і “Санар-3”. 7 липня — 10 суден, серед них танкери “Венера-3”, “Санар-1”, “Санар-17”, “Климена”, “Теті”, “Алексей Саврасов”, “Пенелопа”, “Іван Черемисінов”, суховантаж, назва якого уточнюється, і паром SKS One у Керчі.

8 липня, за його даними, було уражено 9 суден: танкери “Ефросинья В”, “Мария”, “Санар-17”, “Санар-4”, “Климена”, а також суховантажі “Донстар”, “Владимир Ярыгин”, “Феофан Шохирев” і “Евгения З”.