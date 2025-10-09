Справа про позбавлення волі ексбійця підрозділу “Кракен”: нардепу Тищенку змінили запобіжний захід

Сьогодні, 9 жовтня, у Шевченківському райсуді Дніпра пройшло засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка, яких обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу “Кракен” ГУ МО Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

На попередніх засіданнях суд подовжив Миколі Тищенку та Богдану Писаренку запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці — до 21 жовтня.

Сьогодні, суд змінив обвинуваченим Тищенку та Писаренку запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання, строком на два місяці, до 9 грудня. Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Обвинувачені до засідання долучились по відеоконференції / Фото: Суспільне Дніпро

Що відомо про підозру нардепу Миколі Тищенку

20 червня 2024 року у Дніпро на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху напала група невідомих. У Telegram-каналах писали, що на нього напали охоронці Тищенка. Однак депутат стверджував, що це військовий завдав кількох ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався втекти.

За даними поліції, невідомі в камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесних ушкоджень і незаконно утримували його. Слідчий, який брав участь у сутичці в Дніпрі, виявився поліцейським із Києва, якого згодом звільнили.

Народного депутата Миколу Тищенка звинувачують у незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).