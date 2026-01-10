Водію Audi, який у Харкові на пішохідному переході збив жінку насмерть, вручено підозру

У Харкові 21-річному водію автомобіля Audi A4 повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 січня 2026 року близько 18:30 на проспекті Ювілейному. Водій Audi A4 рухався у напрямку проспекту Тракторобудівників та, під’їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшив швидкість і не зупинився, щоб надати дорогу пішоходу.

Автомобіль здійснив наїзд на 61-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

Чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Прокурор звернеться до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.