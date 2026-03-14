Чотири КАБи по житлових кварталах Запоріжжя: Федоров повідомив деталі атаки

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Загалом по місту було випущено чотири керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Унаслідок атаки загинув чоловік. Поранення дістали троє чоловіків та вісім жінок, серед постраждалих є 17-річний підліток.

Дві людини перебували під завалами. Екстрені служби вже деблокували їх.

На місці удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Також повідомляється про значні руйнування. Пошкоджені 12 багатоповерхових та 12 приватних будинків, об’єкт інфраструктури та автомобілі.

На місцях атак продовжують працювати екстрені служби.