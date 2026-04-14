На Харківському напрямку військові торгували дизпаливом, призначеним для фронту: що їм загрожує

Військовослужбовці з Харківського напрямку систематично викрадали дизельне пальне, яке призначалося для підрозділів на передовій, та продавали його. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, учасники організованої групи вносили неправдиві дані до звітів про використання транспорту, завищуючи пробіг і створюючи “надлишки” пального. Це дизпаливо мало використовуватися для підвезення боєприпасів і забезпечення підрозділів, однак його привласнювали та збували.

Зловмисники реалізовували пальне великими партіями на території Харківської області. Задокументовано продаж 24 тонн — трьох партій по 8 тонн — майже за 1 млн гривень.

Під час спроби продати третю партію правоохоронці затримали двох військових та їхнього цивільного спільника. Під час обшуків вилучили гроші, документацію щодо використання пального, чорнові записи з обліком викраденого та розподілу коштів, два автомобілі та пристрої для скручування пробігу.

Слідство встановило, що до схеми причетні шестеро осіб, зокрема командир роти, командир взводу, головний сержант, двоє військових та цивільний.

“Усі 24 тонни пального, які фігуранти намагалися продати, за рішенням суду передали одній з військових частин, що боронить схід країни”, — розповіли в ДБР.

П’ятьох військовослужбовців і їхнього спільника обвинувачують у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Справу скеровано до суду. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.