Трамп відкинув ініціативи щодо перемир’я з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори щодо припинення війни з Іраном. У Тегерані також заявляють, що не розглядатимуть перемир’я, поки тривають удари США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з дипломатичними зусиллями.

За словами трьох співрозмовників агентства, союзники США на Близькому Сході намагалися ініціювати переговори для завершення війни, яка почалася два тижні тому після масштабного американо-ізраїльського авіаудару по Ірану.

Однак адміністрація Трампа відхилила ці ініціативи. Один із високопосадовців Білого дому підтвердив, що президент наразі не зацікавлений у переговорах і має намір продовжувати військову операцію проти Ірану.

«Він зараз у цьому не зацікавлений, і ми продовжуватимемо місію без змін. Можливо, колись такий день настане, але не зараз», — сказав чиновник.

Зі свого боку іранські джерела повідомили, що Тегеран також відмовляється від припинення вогню, поки не припиняться удари США та Ізраїлю. Серед умов Ірану — повне припинення атак і компенсації в межах можливого перемир’я.

За даними Reuters, кілька країн, зокрема Оман і Єгипет, намагалися виступити посередниками у встановленні контакту між сторонами, однак ці спроби поки не дали результату.

Війна вже призвела до загибелі понад двох тисяч людей, переважно в Ірані. Крім того, конфлікт спричинив серйозні потрясіння на світових енергетичних ринках після фактичного перекриття Іраном Ормузької протоки, через яку транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти.

За інформацією агентства, у Вашингтоні тривають дискусії щодо подальшої стратегії: частина радників закликає швидше завершити війну через зростання цін на паливо, тоді як інші наполягають на продовженні наступу, щоб послабити військові можливості Ірану.