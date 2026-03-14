        Трамп відкинув ініціативи щодо перемир’я з Іраном

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 20:36
        Чоловік йде серед уламків після удару в умовах американо-ізраїльського конфлікту з Іраном у Тегерані, Іран, 12 березня 2026 року / Фото: Маджид Асгаріпур/WANA
        Адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори щодо припинення війни з Іраном. У Тегерані також заявляють, що не розглядатимуть перемир’я, поки тривають удари США та Ізраїлю.

        Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з дипломатичними зусиллями.

        За словами трьох співрозмовників агентства, союзники США на Близькому Сході намагалися ініціювати переговори для завершення війни, яка почалася два тижні тому після масштабного американо-ізраїльського авіаудару по Ірану.

        Реклама
        Реклама

        Однак адміністрація Трампа відхилила ці ініціативи. Один із високопосадовців Білого дому підтвердив, що президент наразі не зацікавлений у переговорах і має намір продовжувати військову операцію проти Ірану.

        «Він зараз у цьому не зацікавлений, і ми продовжуватимемо місію без змін. Можливо, колись такий день настане, але не зараз», — сказав чиновник.

        Зі свого боку іранські джерела повідомили, що Тегеран також відмовляється від припинення вогню, поки не припиняться удари США та Ізраїлю. Серед умов Ірану — повне припинення атак і компенсації в межах можливого перемир’я.

        За даними Reuters, кілька країн, зокрема Оман і Єгипет, намагалися виступити посередниками у встановленні контакту між сторонами, однак ці спроби поки не дали результату.

        Війна вже призвела до загибелі понад двох тисяч людей, переважно в Ірані. Крім того, конфлікт спричинив серйозні потрясіння на світових енергетичних ринках після фактичного перекриття Іраном Ормузької протоки, через яку транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти.

        За інформацією агентства, у Вашингтоні тривають дискусії щодо подальшої стратегії: частина радників закликає швидше завершити війну через зростання цін на паливо, тоді як інші наполягають на продовженні наступу, щоб послабити військові можливості Ірану.


        Реклама
        Реклама

