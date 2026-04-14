Blomberg: Після поразки Орбана європейські ультраправі вважають Трампа загрозою

Після значної поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині в неділю ультраправі партії в Європі переоцінюють політичну ціну надто тісних зв’язків з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Орбан і його модель неліберального авторитаризму, яка розпалювала культурні поділи та намагалася обмежити міграцію, були орієнтиром для націоналістичних груп у світі, зокрема в США. Віце-президент Джей Ді Венс проводив кампанію разом з Орбаном за кілька днів до виборів, а Трамп долучився до мітингу телефоном, щоб висловити підтримку.

Після переобрання Трампа у 2024 році ультраправі сили в Європі намагалися скористатися імпульсом, але в окремих країнах зіткнулися з труднощами.

Поразка Орбана сталася після розпаду головної нідерландської націоналістичної партії минулого року, що змусило антиімміграційного політика Гірта Вілдерса вийти з урядової коаліції, а також напередодні ключових президентських виборів у Франції наступного року, де ультраправі вже лідирують в опитуваннях.

У такий критичний момент для націоналістичного руху в Європі партії не можуть визначитися зі спільною позицією щодо взаємодії з адміністрацією Трампа.

«Кожен має захищати свої національні інтереси, і наші інтереси не завжди збігаються з інтересами США», — заявив віцепрезидент французької ультраправої партії «Національне об’єднання» Луї Аліо. Він додав, що важливо також підкреслювати відмінності, маючи на увазі порядок денний, який, на його думку, не знаходить відгуку серед європейських виборців.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен, представник націоналістичної партії «Новий фламандський альянс» і критик міграції, пішов ще далі, назвавши візит Венса на підтримку Орбана «дуже дурним кроком у кампанії».

«Прихильникам MAGA варто припинити міжнародну кампанію, тому що всі й усе, що вони підтримують, програє вибори», — заявив Франкен.

Інший високопоставлений представник «Національного об’єднання», який говорив на умовах анонімності, пов’язав поразку Орбана із загальною втомою виборців, але наголосив, що ставка Угорщини на Трампа не спрацювала і могла відштовхнути виборців. Нинішня адміністрація Білого дому поширює напруження та економічну тривогу, що робить її непопулярною у світі, додав він, маючи на увазі війну США проти Ірану.

Адміністрація Трампа намагається відновити глобальне домінування США та розвиває зв’язки з ідеологічно близькими рухами в Європі. У своїй новій стратегії національної безпеки США заявили про намір підтримувати «опір поточному курсу Європи всередині європейських держав», що широко інтерпретується як сигнал підтримки ультраправих партій.

У документі також звинувачено європейських лідерів у цензурі та зазначено, що Європейський Союз стикається з «цивілізаційним стиранням» через масову міграцію та економічний спад.

«Трамп став обтяженням для ультраправих партій», — зазначила Марта Лорімер, викладачка політики Кардіффського університету та запрошена дослідниця Лондонської школи економіки. За її словами, вони розуміють, що Трамп не користується великою популярністю серед європейських виборців, тому дистанціювання від нього не несе значних ризиків.

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка останнім часом має майже рівні рейтинги з консерваторами канцлера Фрідріха Мерца, також переглядає свої попередні теплі відносини з Трампом і рухом MAGA.

Ці зміни відображають зростаюче занепокоєння, що тісна прив’язаність до Трампа може мати політичну ціну. Угорщина стає застережливим прикладом, де підтримка Трампа дедалі більше сприймається як негативний фактор.

Перші ознаки дистанціювання з’явилися після того, як Трамп заявив про намір взяти під контроль Гренландію та допустив військові дії у Венесуелі. Тоді співголова AfD Аліс Вайдель заявила, що Трамп порушив свою обіцянку уникати зовнішніх інтервенцій і діє не інакше, ніж президент Росії Володимир Путін.

За кілька днів до виборів в Угорщині Вайдель назвала війну Трампа проти Ірану катастрофою, що ведеться без чіткого плану.

Ці заяви підкреслюють дедалі більш напружене ставлення ультраправих сил Європи до Трампа. Хоча партії поділяють з ним позиції щодо міграції та жорсткої політики безпеки, вони остерігаються надто тісної співпраці з американським лідером, який наказував ліквідацію іноземних лідерів і запроваджував жорсткі торговельні мита проти Європи.

Опитування стабільно показують, що більшість європейських виборців негативно ставляться до Трампа.

Для прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні відносини з Трампом стали балансуванням. Останніми місяцями вона та її партія «Брати Італії» зменшили рівень публічної підтримки як Орбана, так і Трампа.

«Головне завдання ультраправих партій у Європі — переконати виборців, що вони не лише захищатимуть їхні економічні та соціальні інтереси, але й здатні ефективно керувати», — підсумувала Лорімер. «Саме тому ми бачимо, як вони дедалі чіткіше дистанціюються від Дональда Трампа — вони хочуть показати, що не будуть діяти так різко, як він».