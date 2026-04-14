Китайський танкер прямує через Ормузьку протоку, перевіряючи блокаду Трампа

Танкер Rich Starry, пов’язаний із Китаєм і внесений до санкційного списку США, прямує через Ормузьку протоку, фактично перевіряючи оголошену президентом США Дональдом Трампом морську блокаду Ірану. Це вже друга спроба судна залишити Перську затоку менш ніж за добу, повідомляє Bloomberg.

Судно, яке раніше називалося Full Star, потрапило під санкції Вашингтона у 2023 році за допомогу Тегерану в обході енергетичних обмежень. Наразі невідомо, чи заходив танкер до іранських портів перед проходом через протоку та чи перевозить він вантаж. Під час нового проходу судно транслює дані про китайського власника і екіпаж.

Інше судно, танкер Elpis, також увійшло в акваторію Оманської затоки через Ормузьку протоку на момент початку блокади. За даними систем відстеження суден, воно перед цим заходило в іранський порт.

Після набуття чинності блокади жодне судно з увімкненими транспондерами не було зафіксоване таким, що прямує до Перської затоки. Морська блокада, оголошена США, має на меті обмежити експорт іранської нафти.

Запровадження блокади викликало занепокоєння серед країн Азії, які значною мірою залежать від постачання енергоносіїв із Близького Сходу. Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав до активізації мирних переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

Танкер Rich Starry повідомив, що йде під прапором Малаві, однак влада цієї країни заявила, що не має офіційного реєстру океанських суден. Судно належить компанії Full Star Shipping Ltd., пов’язаній із шанхайською компанією Shanghai Xuanrun Shipping, яка також перебуває під санкціями США.