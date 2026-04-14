        Техно

        Україна та Норвегія підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони: акцент на технологіях і дронах

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 22:44
        Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере / Фото: Офіс президента
        14 квітня Україна та Норвегія підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки. Документ також став першим кроком до Drone Deal між країнами.

        Про це повідомили в Офісі президента України.

        Підписання відбулося в Осло за участі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере. У декларації визначені ключові напрями співпраці, спрямовані на посилення оборонних спроможностей України.

        Зокрема, йдеться про військову допомогу з боку Норвегії та розвиток партнерства у сфері технологій. Серед пріоритетів — протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика та матеріально-технічне забезпечення.

        Також сторони домовилися розвивати спільне виробництво і розробку, обмінюватися технологіями та масштабувати виробничі можливості. Окремо передбачена підтримка української дронової індустрії.

        У документі також визначено фокус на створенні інтегрованих багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Лідери домовилися залучати партнерів для збільшення виробництва ракет для ППО.


