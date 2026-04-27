Українські дрони виготовлятимуть у Норвегії: підписано угоду

Україна та Норвегія домовилися про запуск спільного виробництва безпілотників mid-strike. Планується виготовити кілька тисяч дронів для Сил оборони України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Виробництво буде розгорнуте на території Норвегії, а вся виготовлена продукція передаватиметься українським військовим.

Проєкт фінансуватиме норвезька сторона за рахунок додаткових коштів понад уже передбачені $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду в Києві підписали посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

У Міноборони зазначили, що угода відкриває можливість масштабування українських технологій, які вже довели ефективність на полі бою, а також посилення оборонних спроможностей обох країн.

Очікується, що перші дрони, виготовлені в Норвегії, передадуть Силам оборони України вже до літа 2026 року.

Крім того, Норвегія планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для українських військових у 2026 році.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що спільні проєкти з виробництва дронів безпосередньо посилюють бойові спроможності України, а співпраця з Норвегією є взаємовигідною.

Угода також передбачає розвиток промислового співробітництва та проведення спільних досліджень у сфері оборонних технологій.