Біля узбережжя Бангладеш затонув човен: щонайменше 250 людей зникли безвісти

Щонайменше 250 людей, серед яких жінки та діти, зникли безвісти після затоплення човна в Андаманському морі. Серед них — біженці рохінджа та громадяни Бангладеш.

Про це пише місцеве видання Dhaka Tribune.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції, інцидент стався під час переходу судна до Малайзії. За попередньою інформацією, риболовецький траулер вирушив із Текнафа на півдні Бангладеш із великою кількістю пасажирів.

Судно затонуло через перевантаження, сильний вітер і штормове море. Пошуково-рятувальні роботи тривають, однак наразі підтверджених результатів щодо виявлення зниклих немає.

В агентствах ООН зазначають, що трагедія є наслідком тривалого переміщення рохінджа та відсутності довгострокових рішень. Насильство у штаті Ракхайн у М’янмі, обмежена гуманітарна допомога, а також відсутність доступу до освіти й роботи в таборах змушують людей наражатися на небезпеку.

Окрім цього, дезінформація та діяльність мереж торгівлі людьми спонукають мігрантів вирушати у ризиковані морські подорожі, часто через хибні обіцянки кращих умов життя.