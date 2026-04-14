Біля узбережжя Бангладеш затонув човен: щонайменше 250 людей зникли безвісти

Щонайменше 250 людей, серед яких жінки та діти, зникли безвісти після затоплення човна в Андаманському морі. Серед них — біженці рохінджа та громадяни Бангладеш.
Про це пише місцеве видання Dhaka Tribune.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародної організації з міграції, інцидент стався під час переходу судна до Малайзії. За попередньою інформацією, риболовецький траулер вирушив із Текнафа на півдні Бангладеш із великою кількістю пасажирів.
Судно затонуло через перевантаження, сильний вітер і штормове море. Пошуково-рятувальні роботи тривають, однак наразі підтверджених результатів щодо виявлення зниклих немає.
В агентствах ООН зазначають, що трагедія є наслідком тривалого переміщення рохінджа та відсутності довгострокових рішень. Насильство у штаті Ракхайн у М’янмі, обмежена гуманітарна допомога, а також відсутність доступу до освіти й роботи в таборах змушують людей наражатися на небезпеку.
Окрім цього, дезінформація та діяльність мереж торгівлі людьми спонукають мігрантів вирушати у ризиковані морські подорожі, часто через хибні обіцянки кращих умов життя.