Тимчасовий захист у ЄС можуть звузити: нові умови для українців

У Європейському Союзі вирішили переглянути раніше затверджений план щодо завершення тимчасового захисту для українців після березня 2027 року та почали обговорювати можливість його реформування. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Раніше, у 2025 році, в Брюсселі заявляли про намір поступово припинити дію тимчасового захисту та перевести українців на національні дозволи на проживання. Однак тепер Єврокомісія готує нову пропозицію, яку планує представити у травні.
Чому ЄС повернувся до питання
Як показала практика, перехід українців на інші типи дозволів виявився складним через високі вимоги до доходів і складні бюрократичні процедури в багатьох країнах.
За даними європейських чиновників, кількість українців, які змогли змінити статус, залишається низькою. У результаті ЄС вирішив повторно обговорити майбутнє тимчасового захисту.
Дискусії на рівні міністрів відбулися на початку березня, а наприкінці місяця — технічні консультації в Раді ЄС. У Брюсселі визнають, що війна триває, тому залишати ситуацію без змін не планують.
Можливі зміни: кого можуть обмежити
Одним із ключових напрямків обговорення є можливе звуження кола осіб, які матимуть право на тимчасовий захист.
Серед варіантів:
- врахування регіону походження українців;
- окремий підхід до чоловіків призовного віку;
- запровадження «залишкового статусу» для найбільш вразливих категорій.
Деякі країни вже запровадили подібні підходи. Зокрема, Швейцарія визначила частину західних областей України як безпечні для повернення, а Норвегія обмежила захист для чоловіків віком 18–60 років.
Чи можуть обмежити чоловіків
Питання обмеження для чоловіків призовного віку викликає дискусії. У низці країн ЄС лунали політичні заяви щодо необхідності їх повернення до України.
Водночас юристи зазначають, що такі обмеження можуть бути складними з правової точки зору та можуть розглядатися як дискримінаційні. У ЄС діє право на відмову від військової служби з міркувань совісті, що ускладнює запровадження таких норм.
Що буде після 2027 року
Однією з головних причин перегляду підходу є ризик перевантаження системи надання притулку, якщо мільйони українців одночасно звернуться за новим статусом після завершення тимчасового захисту.
Обговорюється, що нові правила можуть стосуватися лише новоприбулих українців і не зачеплять тих, хто вже перебуває під захистом.
Серед можливих рішень:
- продовження чинної директиви ще на рік;
- часткове продовження із новими обмеженнями;
- або відсутність спільного рішення між країнами ЄС.
Чи зможуть українці отримати постійний статус
Наразі ознак того, що українці з тимчасовим захистом зможуть отримати довгостроковий дозвіл на проживання після п’яти років, немає.
Раніше обговорювалася можливість включення українців до відповідної директиви ЄС, однак ця ідея не отримала підтримки ані серед держав-членів, ані з боку України.
Таким чином, остаточне рішення щодо майбутнього тимчасового захисту для українців у ЄС ще не ухвалене, а дискусії тривають.