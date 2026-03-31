        Політика

        Тимчасовий захист у ЄС можуть звузити: нові умови для українців

        Віктор Алєксєєв
        31 Березня 2026 13:09
        читать на русском →
        Прихисток для українських біженців у Німеччині, 2 березня 2023 року / Фото Reuters
        Прихисток для українських біженців у Німеччині, 2 березня 2023 року / Фото Reuters

        У Європейському Союзі вирішили переглянути раніше затверджений план щодо завершення тимчасового захисту для українців після березня 2027 року та почали обговорювати можливість його реформування. Про це повідомляє Радіо Свобода.

        Раніше, у 2025 році, в Брюсселі заявляли про намір поступово припинити дію тимчасового захисту та перевести українців на національні дозволи на проживання. Однак тепер Єврокомісія готує нову пропозицію, яку планує представити у травні.

        Чому ЄС повернувся до питання

        Як показала практика, перехід українців на інші типи дозволів виявився складним через високі вимоги до доходів і складні бюрократичні процедури в багатьох країнах.

        За даними європейських чиновників, кількість українців, які змогли змінити статус, залишається низькою. У результаті ЄС вирішив повторно обговорити майбутнє тимчасового захисту.

        Дискусії на рівні міністрів відбулися на початку березня, а наприкінці місяця — технічні консультації в Раді ЄС. У Брюсселі визнають, що війна триває, тому залишати ситуацію без змін не планують.

        Можливі зміни: кого можуть обмежити

        Одним із ключових напрямків обговорення є можливе звуження кола осіб, які матимуть право на тимчасовий захист.

        Серед варіантів:

        • врахування регіону походження українців;
        • окремий підхід до чоловіків призовного віку;
        • запровадження «залишкового статусу» для найбільш вразливих категорій.

        Деякі країни вже запровадили подібні підходи. Зокрема, Швейцарія визначила частину західних областей України як безпечні для повернення, а Норвегія обмежила захист для чоловіків віком 18–60 років.

        Чи можуть обмежити чоловіків

        Питання обмеження для чоловіків призовного віку викликає дискусії. У низці країн ЄС лунали політичні заяви щодо необхідності їх повернення до України.

        Водночас юристи зазначають, що такі обмеження можуть бути складними з правової точки зору та можуть розглядатися як дискримінаційні. У ЄС діє право на відмову від військової служби з міркувань совісті, що ускладнює запровадження таких норм.

        Що буде після 2027 року

        Однією з головних причин перегляду підходу є ризик перевантаження системи надання притулку, якщо мільйони українців одночасно звернуться за новим статусом після завершення тимчасового захисту.

        Обговорюється, що нові правила можуть стосуватися лише новоприбулих українців і не зачеплять тих, хто вже перебуває під захистом.

        Серед можливих рішень:

        • продовження чинної директиви ще на рік;
        • часткове продовження із новими обмеженнями;
        • або відсутність спільного рішення між країнами ЄС.

        Чи зможуть українці отримати постійний статус

        Наразі ознак того, що українці з тимчасовим захистом зможуть отримати довгостроковий дозвіл на проживання після п’яти років, немає.

        Раніше обговорювалася можливість включення українців до відповідної директиви ЄС, однак ця ідея не отримала підтримки ані серед держав-членів, ані з боку України.

        Таким чином, остаточне рішення щодо майбутнього тимчасового захисту для українців у ЄС ще не ухвалене, а дискусії тривають.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини