Тимчасовий захист у ЄС можуть звузити: нові умови для українців

У Європейському Союзі вирішили переглянути раніше затверджений план щодо завершення тимчасового захисту для українців після березня 2027 року та почали обговорювати можливість його реформування. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше, у 2025 році, в Брюсселі заявляли про намір поступово припинити дію тимчасового захисту та перевести українців на національні дозволи на проживання. Однак тепер Єврокомісія готує нову пропозицію, яку планує представити у травні.

Чому ЄС повернувся до питання

Як показала практика, перехід українців на інші типи дозволів виявився складним через високі вимоги до доходів і складні бюрократичні процедури в багатьох країнах.

За даними європейських чиновників, кількість українців, які змогли змінити статус, залишається низькою. У результаті ЄС вирішив повторно обговорити майбутнє тимчасового захисту.

Дискусії на рівні міністрів відбулися на початку березня, а наприкінці місяця — технічні консультації в Раді ЄС. У Брюсселі визнають, що війна триває, тому залишати ситуацію без змін не планують.

Можливі зміни: кого можуть обмежити

Одним із ключових напрямків обговорення є можливе звуження кола осіб, які матимуть право на тимчасовий захист.

Серед варіантів:

врахування регіону походження українців;

окремий підхід до чоловіків призовного віку;

запровадження «залишкового статусу» для найбільш вразливих категорій.

Деякі країни вже запровадили подібні підходи. Зокрема, Швейцарія визначила частину західних областей України як безпечні для повернення, а Норвегія обмежила захист для чоловіків віком 18–60 років.

Чи можуть обмежити чоловіків

Питання обмеження для чоловіків призовного віку викликає дискусії. У низці країн ЄС лунали політичні заяви щодо необхідності їх повернення до України.

Водночас юристи зазначають, що такі обмеження можуть бути складними з правової точки зору та можуть розглядатися як дискримінаційні. У ЄС діє право на відмову від військової служби з міркувань совісті, що ускладнює запровадження таких норм.

Що буде після 2027 року

Однією з головних причин перегляду підходу є ризик перевантаження системи надання притулку, якщо мільйони українців одночасно звернуться за новим статусом після завершення тимчасового захисту.

Обговорюється, що нові правила можуть стосуватися лише новоприбулих українців і не зачеплять тих, хто вже перебуває під захистом.

Серед можливих рішень:

продовження чинної директиви ще на рік;

часткове продовження із новими обмеженнями;

або відсутність спільного рішення між країнами ЄС.

Чи зможуть українці отримати постійний статус

Наразі ознак того, що українці з тимчасовим захистом зможуть отримати довгостроковий дозвіл на проживання після п’яти років, немає.

Раніше обговорювалася можливість включення українців до відповідної директиви ЄС, однак ця ідея не отримала підтримки ані серед держав-членів, ані з боку України.

Таким чином, остаточне рішення щодо майбутнього тимчасового захисту для українців у ЄС ще не ухвалене, а дискусії тривають.