У центрі Львова викрили нелегальний салон секс-послуг: серед працівниць була неповнолітня

У Львові правоохоронці припинили діяльність нелегального закладу, де під виглядом еротичного масажу надавалися сексуальні послуги. Організаторками бізнесу виявилися дві рідні сестри з Житомирщини віком 31 та 34 роки.

У центрі Львова викрили незаконний «масажний салон» / Фото: Прокуратура

За Львівської обласної прокуратури, у березні 2024 року жінки орендували та облаштували приміщення в центрі міста, найняли персонал і налагодили повноцінну схему роботи: встановлювали ціни, розподіляли прибутки між собою і працівницями, запровадили систему штрафів і забезпечували персонал засобами гігієни. Салон активно рекламувався у соцмережах та на сторінках інтернет-довідників Львова. Для приховування незаконного характеру послуг використовувалися кодові слова та завуальований прайс.

Вартість послуг становила від 2 000 до 20 000 грн — розрахунок приймали як готівкою, так і банківськими переказами. Працівниці отримували 30% від суми, сплаченої клієнтом. Послуги надавалися як у приміщенні, так і «на виїзді».

Реклама

Реклама

Найтяжчим епізодом у справі стало залучення неповнолітньої дівчини. Скориставшись скрутним матеріальним становищем підлітка — та змушена була утримувати молодших членів сім’ї та важкохвору матір — одна з сестер переконала її влаштуватися до «масажного салону». З березня по травень 2024 року дівчина не лише надавала сексуальні послуги, а й виконувала функції адміністратора: приймала дзвінки та отримувала оплату від клієнтів.

Під час обшуків у закладі вилучено готівку, банківські картки, мобільні телефони та документи «чорної бухгалтерії». Діяльність салону припинена.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури обом жінкам оголошено підозру в утриманні місця розпусти з метою наживи та сутенерстві (ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України). Одній із сестер також висунуто обвинувачення у вербуванні неповнолітньої з метою сексуальної експлуатації з використанням її вразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України).