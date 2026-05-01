У Харкові серія ударів дронами: під атакою щонайменше п’ять районів

Російські дрони масовано атакували Харків уранці 1 травня. У місті зафіксовано удари по кількох районах, є постраждалі.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на міського голову Ігора Терехова та начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова. За їхніми даними, під ударами опинилися Холодногірський, Київський, Салтівський, Немишлянський і Слобідський райони міста.

У Холодногірському районі зафіксовано влучання дронів, пошкоджено адміністративну будівлю. У Київському районі кілька БпЛА атакували автозаправну станцію — пошкоджено навіс і щонайменше п’ять автомобілів.

Також удари зафіксовано у Салтівському, Немишлянському та Слобідському районах, зокрема по автозаправках. Унаслідок масованої атаки є постраждалі: за попередніми даними, одна людина отримала поранення, їй надають медичну допомогу.

На місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюється.

ОНОВЛЕНО 08:36:

Унаслідок атаки дронів постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з уламковими пораненнями.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, чоловік отримав поранення в Салтівському районі внаслідок ворожого обстрілу.

Попередньо, постраждалий зазнав уламкових поранень. Медики госпіталізували його та надають всю необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО 08:59:

У Слобідському районі травмовано 55-річного чоловіка.

За словами Олега Синєгубова, у потерпілого зафіксовано гостру реакцію на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу на місці.