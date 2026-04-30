Новий лідер Ірану зробив жорстку заяву щодо ядерної програми та Ормузької протоки

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що країна не відмовиться від ядерних і ракетних технологій та збереже контроль над Ормузькою протокою. На цьому тлі США продовжують наполягати на морській блокаді та розглядають нові варіанти військових дій.

Про це пише Bloomberg.

У письмовій заяві Хаменеї зазначив, що Ісламська Республіка “захищатиме” свої “передові технології” так само, як і власні кордони.

Він також заявив, що Іран «забезпечить безпеку регіону Перської затоки та припинить використання цього водного шляху противником», маючи на увазі Ормузьку протоку.

Моджтаба Хаменеї замінив свого батька Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого в перший день війни США та Ізраїлю проти Ірану. Від моменту призначення він не з’являвся публічно, а в кількох повідомленнях зазначалося, що він також був тяжко поранений під час того ж авіаудару.

Президент США Дональд Трамп заявив, що морська блокада іранських портів є “дещо ефективнішою, ніж бомбардування” і “душить” країну, обмежуючи її експорт нафти.

Окрім відкриття Ормузької протоки, Вашингтон вимагає від Тегерана погодитися на жорсткі обмеження збагачення урану та передати запаси високозбагаченого урану.

За даними Axios, американські військові командири мають представити Трампу варіанти дій, серед яких — план короткої хвилі ударів для подолання переговорного глухого кута.

Іран заявив, що не відкриє протоку для комерційних суден, доки США не знімуть блокаду. На цьому тлі ціни на нафту Brent спочатку зросли до 126 доларів за барель, а потім знизилися до 114 доларів.

Трамп також повідомив, що після невдалої спроби зустрічі в Пакистані переговори між сторонами тривають у телефонному режимі.