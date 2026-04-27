Іран направив головного переговірника до Путіна після провалу перемовин зі США

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі прибув до Санкт-Петербурга, де має провести переговори з Володимиром Путіним. Візит відбувається на тлі загострення ситуації навколо перемовин Ірану зі США.

За даними Суспільне Новини, 27 квітня Аракчі зустрінеться з Путіним, а також проведе переговори з іншими високопосадовцями РФ. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, а також регіональні та міжнародні питання.

Посол Ірану в Москві Казем Джалалі заявив, що головною метою візиту є координація взаємодії та просування спільних програм. За його словами, Іран і Росія виступають єдиним фронтом проти країн, які, за оцінкою Тегерана, прагнуть домінування Заходу.

Візит відбувається на тлі невизначеності щодо майбутнього переговорів між США та Іраном, які проходили за посередництва Пакистану. 11 квітня у столиці країни Ісламабаді сторони не змогли досягти угоди щодо тривалого припинення війни через розбіжності з ключових питань.

Після цього Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади Ормузької протоки. За його словами, ВМС США мають намір перехоплювати судна, які сплачують Ірану за прохід.

Іран у відповідь заявив про відновлення «суворого контролю» над протокою. Надалі Трамп неодноразово змінював позицію щодо можливого удару по Ірану, зокрема відклав його, пославшись на прохання прем’єр-міністра Пакистану та внутрішні розбіжності в Ірані.

Водночас у Тегерані заявили, що не погоджуються з умовами США та не бачать перспектив для продовження переговорів. Іранські посадовці також розкритикували продовження перемир’я, назвавши його беззмістовним і таким, що може бути використане для підготовки раптового удару.