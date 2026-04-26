        Костюк обіграла Пегулу та вийшла до 1/8 фіналу турніру в Мадриді

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 20:38
        Українська тенісистка Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в іспанському Мадриді / Фото з Instagram @mutuamadridopen
        Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді. У третьому колі вона у двох сетах перемогла американку Джессіку Пегулу.

        Як пише Суспільне Спорт, Марта розпочала виступи на ґрунтовому турнірі категорії WTA 1000 у Мадриді з другого кола, де у двох сетах здолала представницю Казахстану Юлію Путінцеву.

        Поєдинок проти Джессіка Пегула став сьомою очною зустріччю тенісисток. До матчу статистика була на користь американки — 4:2, однак у 2026 році українка вже перемагала суперницю на цьому турнірі.

        У першому сеті Костюк реалізувала два брейкпоїнти на подачі суперниці та впевнено контролювала гру. Ключовим став її виступ на власній подачі — українка відіграла всі 9 брейкпоїнтів. Партія завершилася з рахунком 6:1.

        Другий сет пройшов у більш напруженій боротьбі, але Костюк довела матч до перемоги без тайбрейку — 6:4. Загалом зустріч тривала 1 годину 14 хвилин.

        Таким чином українка здобула перемогу з рахунком 2:0 (6:1, 6:4) та вийшла до 1/8 фіналу турніру.

        Костюк залишається єдиною представницею України на турнірі після того, як раніше участь завершили сім українських тенісисток.

        Наступною суперницею Костюк стане Кеті Макнеллі.


