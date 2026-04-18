Історичний фінал: Костюк і Подрез розіграють титул WTA у Руані

Українські тенісистки вперше в історії розіграють між собою титул чемпіонки турніру WTA. У фіналі змагань у французькому Руані зустрінуться Марта Костюк і Вероніка Подрез.

Про це стало відомо за підсумками півфінальних матчів турніру WTA 250.

Першою фіналісткою стала перша сіяна Марта Костюк. Вона у двох сетах впевнено перемогла німкеню Тетяну Марію — 6:3, 6:0.

У другому півфіналі мала виступити ще одна українка Вероніка Подрез, яка бере участь у дебютному турнірі WTA. Її суперницею була друга сіяна румунка Сорана Кирстя, однак вона відмовилася від продовження змагань через травму лівої ноги.

Таким чином 19-річна Подрез без гри вийшла до фіналу свого першого турніру рівня WTA і зіграє проти Марти Костюк. Це стане першим українським дербі у фіналі турніру WTA.