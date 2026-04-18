        Історичний фінал: Костюк і Подрез розіграють титул WTA у Руані

        Віктор Алєксєєв
        18 Квітня 2026 19:19
        Українське дербі у фіналі WTA / Фото x.com/Court24Show
        Українські тенісистки вперше в історії розіграють між собою титул чемпіонки турніру WTA. У фіналі змагань у французькому Руані зустрінуться Марта Костюк і Вероніка Подрез.

        Про це стало відомо за підсумками півфінальних матчів турніру WTA 250.

        Першою фіналісткою стала перша сіяна Марта Костюк. Вона у двох сетах впевнено перемогла німкеню Тетяну Марію — 6:3, 6:0.

        Реклама
        Реклама

        У другому півфіналі мала виступити ще одна українка Вероніка Подрез, яка бере участь у дебютному турнірі WTA. Її суперницею була друга сіяна румунка Сорана Кирстя, однак вона відмовилася від продовження змагань через травму лівої ноги.

        Таким чином 19-річна Подрез без гри вийшла до фіналу свого першого турніру рівня WTA і зіграє проти Марти Костюк. Це стане першим українським дербі у фіналі турніру WTA.


        Реклама
        Реклама

