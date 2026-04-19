Український фінал у Руані: Костюк перемогла Подрез і взяла титул WTA

Марта Костюк здобула свій перший за три сезони титул WTA, перемігши у фіналі турніру в Руані іншу українку Вероніку Подрез. Це був перший в історії турніру фінал між двома представницями України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Костюк підходила до турніру в статусі першої сіяної та підтвердила його, дійшовши до п’ятого фіналу в кар’єрі. У півфіналі вона розгромила німкеню Татьяну Марію.

Її суперницею стала 19-річна Вероніка Подрез, яка сенсаційно вийшла до фіналу у своєму дебютному турнірі WTA. У півфіналі вона пройшла далі без гри після зняття румунки Сорани Кирсті через травму.

У фінальному матчі першого сету тенісистки тримали рівну боротьбу до рахунку 3:3, після чого Костюк зробила вирішальний брейк і виграла партію 6:3.

У другому сеті українки також обмінювалися геймами, але ключовим став дев’ятий гейм, у якому Костюк знову зробила брейк, після чого закрила матч на своїй подачі — 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. Костюк виконала 34 віннери проти 20 у Подрез, хоча припустилася 23 невимушених помилок.

Цей титул став другим у кар’єрі Костюк і першим із 2023 року. Вона також перервала серію з трьох поразок у фіналах.

У live-рейтингу WTA Костюк піднялася з 28-го на 25-те місце, а Подрез — із 209-го на 147-ме, вперше увійшовши до топ-150.