Ворог понад 20 разів атакував Дніпропетровщину: троє постраждалих

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Протягом доби російські війська понад 20 разів обстрілювали три райони регіону.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, під ударами безпілотників та артилерії опинилися Нікопольський, Кам’янський і Синельниківський райони.

На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємство та інфраструктура. Виникли пожежі — горіли квартира в багатоповерхівці та дах приватного будинку. Також понівечені кілька осель і автомобілі. Постраждали дві жінки віком 41 та 76 років, обидві лікуються амбулаторно.

У Кам’янському районі російські війська поцілили по Криничанській та Затишнянській громадах. Внаслідок атаки сталася пожежа, пошкоджені вантажівки. Постраждала одна людина.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджений приватний будинок.