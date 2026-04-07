До 15 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по автобусу в Нікополі

7 квітня, близько 8:20, російські військові завдали удару БпЛА по цивільному автобусу в місті Нікополь. Троє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 15 людей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як розповіли в ДСНС, удар стався в центрі Нікополя, автобус з пасажирами під’їжджав до зупинки громадського транспорту. Жертви атаки перебували на зупинці та в автобусі.

Троє людей загинули на місці, ще 15 зазнали поранень. Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до медзакладів.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України – воєнні злочини.