        Події

        До 15 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по автобусу в Нікополі

        Галина Шподарева
        7 Квітня 2026 10:34
        читать на русском →
        Надання допомоги пораненим у Нікополі / Фото: Дніпропетровська обласна рада
        7 квітня, близько 8:20, російські військові завдали удару БпЛА по цивільному автобусу в місті Нікополь. Троє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 15 людей.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        Як розповіли в ДСНС, удар стався в центрі Нікополя, автобус з пасажирами під’їжджав до зупинки громадського транспорту. Жертви атаки перебували на зупинці та в автобусі.

        Реклама
        Реклама

        Троє людей загинули на місці, ще 15 зазнали поранень. Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та транспортували їх до медзакладів.

        Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України – воєнні злочини.

        Перші хвилини після удару РФ по маршрутці у Нікополі / Фото: ДСНС, Дніпропетровська обласна рада

        Реклама
        Реклама

        усі новини