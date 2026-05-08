Теракт у Дніпрі: двох підозрюваних у підриві автівки військового ЗСУ затримали

СБУ та Нацполіція затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підриві автомобіля військовослужбовця ЗСУ у Дніпрі 7 травня. Зловмисники діяли на замовлення РФ та сподівалися отримати винагороду за теракт.

Про це повідомили в СБУ.

7 травня, близько 7:30, у Соборному районі Дніпра вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Реклама

Реклама

Співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон.

За даними слідства, зловмисники на замовлення РФ заклали під автомобіль українського захисника саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч камеру для відеофіксації теракту.

“Надалі вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу”, – розповіли в СБУ.

Обидва затримані – жителі Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали “швидкі заробітки” у Telegram-каналах. За гроші вони погодились підірвати авто військового ЗСУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.