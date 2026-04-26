Російський міністр оборони прибув до КНДР

Міністр оборони Росії Андрій Белоусов прибув до Північної Кореї, де проведе переговори з керівництвом країни та військовими посадовцями, повідомляє Reuters з посиланням на російське міністерство оборони.

Зазначається, що Белоусов візьме участь у церемоніальних та пам’ятних заходах, а також проведе зустрічі з вищим керівництвом КНДР.

Раніше північнокорейське державне агентство повідомило, що до Пхеньяна прибув і голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін. Очікується, що він візьме участь у відкритті меморіалу північнокорейським військовим, які загинули у війні в Україні.

Крім того, президент Росії Володимир Путін направив телеграму лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди відкриття цього меморіалу.

У повідомленні Кремля зазначається, що Путін подякував Кіму та північнокорейським військовим за допомогу Росії, зокрема під час бойових дій у Курській області.

Також він висловив упевненість у подальшому зміцненні стратегічного партнерства між двома країнами.

Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина відбулася у червні 2024 року, за її підсумками сторони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну оборонну підтримку.

Відтоді Росія та КНДР активно розвивають дипломатичні та військові зв’язки.