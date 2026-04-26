        Російський міністр оборони прибув до КНДР

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 12:29
        Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов / Фото Sputnik
        Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов / Фото Sputnik

        Міністр оборони Росії Андрій Белоусов прибув до Північної Кореї з офіційним візитом. Напередодні до Пхеньяна також прилетів спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

        Міністр оборони Росії Андрій Белоусов прибув до Північної Кореї, де проведе переговори з керівництвом країни та військовими посадовцями, повідомляє Reuters з посиланням на російське міністерство оборони.

        Зазначається, що Белоусов візьме участь у церемоніальних та пам’ятних заходах, а також проведе зустрічі з вищим керівництвом КНДР.

        Раніше північнокорейське державне агентство повідомило, що до Пхеньяна прибув і голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін. Очікується, що він візьме участь у відкритті меморіалу північнокорейським військовим, які загинули у війні в Україні.

        Крім того, президент Росії Володимир Путін направив телеграму лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди відкриття цього меморіалу.

        У повідомленні Кремля зазначається, що Путін подякував Кіму та північнокорейським військовим за допомогу Росії, зокрема під час бойових дій у Курській області.

        Також він висловив упевненість у подальшому зміцненні стратегічного партнерства між двома країнами.

        Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина відбулася у червні 2024 року, за її підсумками сторони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну оборонну підтримку.

        Відтоді Росія та КНДР активно розвивають дипломатичні та військові зв’язки.


