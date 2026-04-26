        Негода в Харкові: перебої зі світлом і постраждала жінка

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 19:23
        читать на русском →
        Внаслідок негоди у Харові на прибудинкових територіях зафіксовано падіння понад 30 дерев і більш як 30 гілок / Фото Харківська міська рада
        Внаслідок негоди у Харові на прибудинкових територіях зафіксовано падіння понад 30 дерев і більш як 30 гілок / Фото Харківська міська рада

        На Харківщині ліквідовують наслідки негоди, яка спричинила перебої з електропостачанням у Харкові та низці населених пунктів області. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

        Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

        За його словами, через складні погодні умови в регіоні фіксували відключення електроенергії. Наразі електропостачання поступово відновлюється.

        Реклама
        Реклама

        Також унаслідок буревію зафіксовано повалені дерева, шквальний вітер пошкодив дахи будинків та об’єкти інфраструктури.

        У Немишлянському районі Харкова постраждала 86-річна жінка — на неї впав шифер з даху будинку. Потерпілу госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

        За словами Синєгубова, негода поступово вщухає, а всі служби працюють у посиленому режимі. Ситуація перебуває під постійним контролем.


        Реклама
        Реклама

