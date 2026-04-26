Негода в Харкові: перебої зі світлом і постраждала жінка

На Харківщині ліквідовують наслідки негоди, яка спричинила перебої з електропостачанням у Харкові та низці населених пунктів області. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, через складні погодні умови в регіоні фіксували відключення електроенергії. Наразі електропостачання поступово відновлюється.

Також унаслідок буревію зафіксовано повалені дерева, шквальний вітер пошкодив дахи будинків та об’єкти інфраструктури.

У Немишлянському районі Харкова постраждала 86-річна жінка — на неї впав шифер з даху будинку. Потерпілу госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

За словами Синєгубова, негода поступово вщухає, а всі служби працюють у посиленому режимі. Ситуація перебуває під постійним контролем.