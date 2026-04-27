Генштаб назвав нові втрати РФ: понад 800 військових за добу

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 326 460 осіб.

Також знищено 11 892 танки, 24 467 бойових броньованих машин, 40 737 артилерійських систем і 1 753 реактивні системи залпового вогню. Засоби протиповітряної оборони втрачено у кількості 1 354 одиниць.

Крім того, російська армія втратила 435 літаків, 350 гелікоптерів і 259 219 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Кількість знищених крилатих ракет становить 4 579.

Втрати також включають 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 91 710 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 136 одиниць спеціальної техніки.

За останню добу українські військові знищили 4 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, 1 128 безпілотників і 128 одиниць автомобільної техніки. Дані уточнюються.