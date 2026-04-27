У Малі під час атаки ісламістів убито міністра оборони, який просував союз із Росією

Міністр оборони Малі Садіо Камара, якого вважають однією з ключових фігур правлячої хунти, загинув під час масштабної атаки ісламістів. Він також був одним із головних архітекторів зближення країни з Росією.

За даними Reuters, Камара був убитий під час нападу угруповання, пов’язаного з «Аль-Каїдою», на його резиденцію поблизу головної військової бази в Каті, за 15 км від столиці Бамако. Інформацію про його загибель підтвердили родичі, однак офіційна влада поки не надала коментарів.

Атака стала частиною ширшої операції угруповання Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, яке діяло разом із туарезькими повстанцями. Удари також зафіксували біля аеропорту Бамако та в кількох північних регіонах країни.

Як зазначають аналітики, у разі підтвердження загибелі Камари це стане серйозним ударом для військового керівництва Малі. Він вважався ключовою фігурою хунти та одним із центральних архітекторів зближення Малі з Росією, яке передбачало відмову від військової співпраці із західними країнами.

Чинна влада Малі, очолювана Ассімі Гоїтою, прийшла до влади після переворотів 2020 і 2021 років і зробила ставку на співпрацю з Росією. Саме Камара активно просував цей курс.

За оцінками експертів, атака демонструє здатність ісламістів завдавати ударів по ключових центрах влади. Водночас ситуація в стратегічному місті Кідаль залишається невизначеною: різні сторони повідомляють суперечливу інформацію щодо контролю над ним.

Удар також розглядають як серйозний виклик для Росії, яка підтримує військове керівництво Малі після виведення французьких і американських сил. Аналітики зазначають, що атака стала невдачею для Москви, яка не змогла запобігти втраті важливих позицій.