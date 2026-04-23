“Нас чекає повторення подій 1917 року”: комуністи РФ заявили про ризик революції через економічні проблеми

Лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов заявив у Держдумі про ризик революції через погіршення економічної ситуації. Він закликав уряд терміново вжити заходів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ політика на пленарному засіданні нижньої палати парламенту.

81-річний Зюганов заявив, що без негайних фінансових та економічних рішень до осені Росію може чекати повторення подій 1917 року. Водночас він підкреслив, що його партія підтримує політику президента Володимира Путіна, але уряд не дослухається до критики.

За його словами, нещодавнє засідання уряду за участю Путіна було «найпохмурішим за тривалий час». Політик закликав ухвалити рішення, щоб уникнути дестабілізації.

Попри заяви, Reuters зазначає, що наразі в Росії немає ознак масштабних соціальних заворушень на тлі жорсткої цензури, заборони протестів і посилення ролі силових структур.

Агентство також вказує, що коментарі Зюганова можуть бути спрямовані на залучення виборців напередодні парламентських виборів у вересні та демонстрацію наявності економічних проблем у країні.

При цьому політик уникав прямої критики Путіна, натомість звинувачував уряд, центральний банк і правлячу партію.

Економіка Росії, яка скоротилася у 2022 році, зростала у 2023–2025 роках, однак темпи сповільнилися до 1% минулого року. МВФ підвищив прогноз зростання економіки РФ на цей рік до 1,1%.