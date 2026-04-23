У школах перевірятимуть військово-облікові документи учнів — Міноборони

У школах України перевірятимуть наявність військово-облікових документів у учнів призовного віку. Основною формою такого документа є електронний військово-обліковий документ.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, заклади освіти зобов’язані вести персональний військовий облік призовників відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1487. Це означає, що школи мають перевіряти наявність військово-облікового документа та зберігати відповідні дані в особових справах учнів.

У відомстві наголосили, що для більшості учнів-призовників таким документом є електронний військово-обліковий документ, сформований у застосунку Резерв+, на порталі Дія або роздрукований із QR-кодом. Він має однакову юридичну силу незалежно від форми подання, і вимагати інший документ школа не має права.

Згідно із законом, юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік із 1 січня до 31 липня. Після цього їм оформлюється військово-обліковий документ, який у більшості випадків існує в електронному вигляді.

У Міноборони зазначили, що перевірка е-ВОД здійснюється шляхом зчитування QR-коду через застосунок Резерв+, який відображає актуальні дані з державного реєстру. У разі відсутності технічної можливості перевірку можуть провести через територіальний центр комплектування.

Документ є дійсним протягом одного року з моменту формування, після чого його потрібно оновити.