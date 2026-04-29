У Тернополі школярці повідомили про підозру у замаху на вбивство однокласниці

У Тернополі 15-річній учениці повідомили про підозру у замаху на вбивство однокласниці. Потерпіла отримала ножові поранення, її госпіталізували, наразі життю нічого не загрожує.

15-річну ученицю підозрюють у нападі з ножем на однокласницю в Тернополі / Фото: Прокуратура

За даними Офісу генерального прокурора України, 27 квітня дев’ятикласниця однієї зі шкіл підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала їй кількох ножових поранень. Під час одного з ударів уламок леза залишився в голові потерпілої.

Нападницю затримано, їй інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Реклама

Реклама

Мотиви вчинку встановлюються. Серед версій, яку перевіряє слідство, — можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано правову оцінку.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. У прокуратурі закликали батьків і педагогів звертати увагу на психологічний стан дітей і реагувати на конфлікти без застосування насильства.