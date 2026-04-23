Види маслостанцій та їх застосування у різних галузях

Маслостанція – це важливий елемент, що забезпечує подачу робочої рідини під тиском. Широке застосування пояснюється універсальністю. Проте не всі маслостанції однакові. Обладнання має різні параметри та характеристики, тому підбір в Motorimpex дозволяє знайти оптимальне рішення для конкретних задач.

Різновиди маслостанцій за типом приводу

Розрізнення масляних систем за типом приводу розповсюджене. Особливу увагу привертають електричні маслостанції, що працюють від електродвигуна. Саме вони найбільше поширені, і використовуються для стаціонарного обладнання. Стабільність роботи та автоматизація застосовуються на заводах, виробничих цехах, пресах.

Робота від бензинового або дизельного двигуна необхідна у разі відсутності електропостачання. Крім того, така техніка використовується задля більшої мобільності виробництва. Різновид часто зустрічається на будівництві, під час дорожніх робіт та аварійно-рятувальних операцій.

Різновиди маслостанцій за конструкцією

За цим критерієм обладнання розділяють на стаціонарне та мобільне. Перший вид встановлюється, коли необхідність у використанні є постійною або становить частину виробничої лінії. Мобільні більш компактні та зручні, тому транспортування не потребує зусиль.

Окремий різновид – міні-маслостації. Це – компактні рішення, що застосовуються на невеликих виробництвах та для роботи з гідроінструментом. Перелік переваг складається з економічності, простоти використання та доступної вартості.

Різновиди маслостанцій за типом насоса

За типом насоса маслостанції можуть бути:

шестеренні, що відзначаються простотою і надійністю, тому часто використовуються у базових системах;

пластинчасті забезпечують більш плавну роботу;

поршневі з високою продуктивністю та точністю, що робить їх оптимальними для складних і навантажених процесів.

Також існують спеціалізовані маслостанції, розроблені під конкретні задачі. Наприклад, для металургії використовуються потужні системи з підвищеною стійкістю до температур, у харчовій промисловості – з підвищеними вимогами до чистоти, а в авіації – високоточні та надійні рішення.

Сфера застосування

У промисловості гідравлічний привід забезпечує роботу пресів, верстатів, конвеєрів і підйомних механізмів. У будівництві – використовуються для гідравлічного інструменту, домкратів та спецтехніки. У сільському господарстві – для керування гідравлічними системами тракторів і комбайнів. У транспорті – для обслуговування та ремонту техніки.

Сучасна маслостанція оснащується системами автоматизації для контролю тиску, температури і рівня масла. Це підвищує ефективність роботи та знижує ризик поломок.