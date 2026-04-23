Схема на 440 млн грн: викрито махінації з коштами “Укренерго”

Правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнила кошти ПрАТ “НЕК “Укренерго” через схему закупівлі електроенергії. Загальні збитки державі за 2022–2025 роки становлять 447 млн грн.

Про це повідомили в СБУ.

В Україні ліквідували схему розкрадання державних коштів ПрАТ “НЕК “Укренерго”. За даними слідства, до оборудки причетні шестеро осіб, які діяли у складі організованої групи. Серед них — керівники підприємств із Києва та Харкова, що постачають електроенергію промисловим споживачам.

Слідство встановило, що учасники схеми занижували перед “Укренерго” прогнозовані обсяги споживання електроенергії. У результаті виникав значний негативний небаланс, тоді як фактично електроенергія постачалася споживачам без повної оплати на користь державної компанії.

Водночас фігуранти отримували від клієнтів кошти за повний обсяг спожитої електроенергії. Різницю виводили через підконтрольні фірми, обготівковували та розподіляли між собою.

Після накопичення заборгованості перед “Укренерго” підприємства припиняли діяльність у сфері торгівлі електроенергією, а клієнтську базу передавали іншим підконтрольним компаніям.

Під час 26 обшуків правоохоронці вилучили техніку, печатки, документацію та чорнові записи. Шістьом учасникам повідомлено про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація та пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.