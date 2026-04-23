В Україні очікують неврожай абрикосів і персиків: ціни можуть зрости майже вдвічі

Через аномально холодну весну в Україні очікується дефіцит абрикосів і персиків. За оцінками експертів, ціни на ці фрукти можуть зрости до 80%.

Про це повідомив аналітик асоціації “Ягідництво України” Денис Миронов, пише УНІАН.

За словами Миронова, втрати врожаю абрикосів можуть становити 40–60%, а персиків — 30–50% порівняно із середніми показниками. Найбільш уразливими є абрикоси, оскільки вони раніше за інші культури вступають у фазу цвітіння. Навіть короткочасні заморозки можуть суттєво вплинути на врожай, тоді як тривале похолодання призводить до його втрати.

“Очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі холоди, які місцями можуть знищити понад половину квіткових бруньок. Найбільше від цих погодних аномалій постраждають центральні та південні регіони України, де сади зацвітають найшвидше”, – прогнозує експерт.

Миронов припускає, що навіть імпорт не зможе повністю покрити дефіцит на ринку. Основними постачальниками можуть стати Туреччина, яка забезпечує близько 39% імпорту, а також Греція, Іспанія та Молдова.

“Через обмежену пропозицію очікується відчутне подорожчання: за помірного дефіциту ціни зростуть на 20-30%, а в найгіршому сценарії значних втрат фрукти можуть подорожчати на 50-80%”, – пояснив Миронов.