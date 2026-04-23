        Економіка

        В Україні очікують неврожай абрикосів і персиків: ціни можуть зрости майже вдвічі

        Галина Шподарева
        23 Квітня 2026 14:06
        читать на русском →
        Ціна на абрикоси на Привозі, 2025 рік / Фото: Суспільне Одеса
        Через аномально холодну весну в Україні очікується дефіцит абрикосів і персиків. За оцінками експертів, ціни на ці фрукти можуть зрости до 80%.

        Про це повідомив аналітик асоціації “Ягідництво України” Денис Миронов, пише УНІАН.

        За словами Миронова, втрати врожаю абрикосів можуть становити 40–60%, а персиків — 30–50% порівняно із середніми показниками. Найбільш уразливими є абрикоси, оскільки вони раніше за інші культури вступають у фазу цвітіння. Навіть короткочасні заморозки можуть суттєво вплинути на врожай, тоді як тривале похолодання призводить до його втрати.

        “Очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі холоди, які місцями можуть знищити понад половину квіткових бруньок. Найбільше від цих погодних аномалій постраждають центральні та південні регіони України, де сади зацвітають найшвидше”, – прогнозує експерт.

        Миронов припускає, що навіть імпорт не зможе повністю покрити дефіцит на ринку. Основними постачальниками можуть стати Туреччина, яка забезпечує близько 39% імпорту, а також Греція, Іспанія та Молдова.

        “Через обмежену пропозицію очікується відчутне подорожчання: за помірного дефіциту ціни зростуть на 20-30%, а в найгіршому сценарії значних втрат фрукти можуть подорожчати на 50-80%”, – пояснив Миронов.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини