Нафта з РФ знову надходить до Словаччини трубопроводом “Дружба”

Словаччина знову почала отримувати російську нафту трубопроводом “Дружба”. Постачання відновилися вночі 23 квітня.

Про це повідомила міністерка економіки країни Деніса Сакова у Facebook.

“Сьогодні з 2:00 відновився відбір нафти у Словаччині через трубопровід “Дружба”. Наразі постачання нафти здійснюється відповідно до затвердженого плану”, — йдеться в повідомленні.

Транзит нафти через “Дружбу” зупинився наприкінці січня після російських атак. Угорщина та Словаччина, які отримували більшість нафти цим маршрутом, заявляли, що Україна блокує шлях із політичних міркувань.

Трубопровід відремонтували 21 квітня, а вже наступного дня на його українській ділянці розпочали закачування нафти.