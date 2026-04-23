РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА, зокрема реактивними: 139 дронів знешкодили

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками різних типів. Станом на ранок сили ППО збили або подавили 139 із них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 22 квітня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 100 із них – “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 139 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.