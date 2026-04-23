        Події

        РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА, зокрема реактивними: 139 дронів знешкодили

        Галина Шподарева
        23 Квітня 2026 08:23
        читать на русском →
        Військовий мобільної вогневої групи / Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України
        У ніч на 23 квітня російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками різних типів. Станом на ранок сили ППО збили або подавили 139 із них.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 22 квітня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 100 із них – “шахеди”.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 139 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини