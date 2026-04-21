        РФ атакувала Україну 143 дронами та двома ракетами: ППО знешкодила більшість цілей

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 09:20
        Збитий у Харкові БпЛА / Фото: Нацполіція
        У ніч на 21 квітня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 143 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 116 дронів і одну ракету, однак зафіксовані влучання.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 20 квітня росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М” із Курської області. Також для сьогоднішнього обстрілу окупанти застосували 143 ударні БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Близько 80 із них – “шахеди”.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 116 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.


