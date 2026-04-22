Deutsche Telekom планує повністю викупити T-Mobile US

Deutsche Telekom розглядає можливість повного поглинання T-Mobile US, що може призвести до створення телекомунікаційного гіганта вартістю близько $260 млрд. Водночас інвестори оцінюють потенційні вигоди та ризики такої угоди, пише Bloomberg.

Німецька компанія, яка вже володіє 53% акцій T-Mobile US, вивчає можливість повного злиття. Як повідомляється, це питання розглядається вже кілька років.

T-Mobile, ринкова вартість якої оцінюється приблизно у $210 млрд, демонструвала швидке зростання останніми роками. При цьому понад 70% капіталізації Deutsche Telekom фактично пов’язано з її часткою в американському операторі.

Аналітики зазначають, що прямі операційні вигоди від угоди можуть бути обмеженими через невелике перетинання мереж у США та Німеччині. Водночас масштаб об’єднаної компанії може полегшити фінансування інвестицій і відкрити нові можливості для злиттів і поглинань.

Разом із тим, угода несе і ризики. Вона може знизити привабливість T-Mobile як американського активу та призвести до розмивання вартості для акціонерів, оскільки Deutsche Telekom традиційно торгується з нижчим мультиплікатором.

Експерти також сумніваються, що акціонери T-Mobile отримають значну премію за угоду, оскільки німецька компанія вже має контрольний пакет і не потребує значних витрат для повного викупу.

Водночас останні місяці показали зниження вартості акцій T-Mobile приблизно на чверть через побоювання щодо конкуренції. Це може підвищити привабливість об’єднання з європейським бізнесом, де спостерігається більша відкритість до консолідації.

Окремим фактором залишаються регуляторні ризики. Хоча Deutsche Telekom уже має значний контроль над компанією, влада США може висунути додаткові умови для схвалення угоди.

Аналітики також зазначають, що подібні трансатлантичні злиття вже мали місце, зокрема у хімічній галузі, і можуть бути структуровані таким чином, щоб врахувати інтереси обох сторін.