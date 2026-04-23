У Росії після нічної атаки БпЛА палають нафтоперекачувальна станція та НПЗ

Вранці 23 квітня жителі Кстово Нижегородської області РФ зафіксували вибухи на нафтоперекачувальній станції “Горький”, після чого там спалахнула пожежа. Також сталося загоряння на НПЗ під Самарою.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

За даними аналізу відео очевидців, внаслідок нічної атаки загорілася НПС “Горький” (АТ “Транснефть-Верхняя Волга”) у селі Мешиха Кстовського району. Станція є одним із найбільших вузлів у структурі компанії та входить до системи магістральних нафтопроводів.

НПС “Горький” є проміжною станцією, яка перекачує нафту з попередньої ділянки магістралі та транспортує її далі трубопроводом, зокрема у напрямку Білорусі або Європи, або до наступного вузла чи нафтопереробного заводу. Місцева влада ситуацію не коментувала.

Тим часом губернатор Самарської області Олександр Федорищев повідомив про атаку безпілотників на промислове підприємство в Новокуйбишевську. Унаслідок цього одна людина загинула, кількість постраждалих уточнюється. Ймовірно, йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод.