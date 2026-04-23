Удар по житловому будинку в Дніпрі: двоє людей загинули, восьмеро поранені

Уночі 23 квітня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Дніпру. Станом на 6 ранку відомо про двох загиблих та вісьмох поранених, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей. Одна людина не виходить на звʼязок.

Серед восьми постраждалих – двоє дітей: дівчата 9 та 14 років. Постраждалих госпіталізували.

У лікарню доправлені й троє дорослих. Стан усіх медики оцінюють як середньої тяжкості. Жінки 62 і 68 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Окрім багатоповерхівки в результаті удару зайнялися також авто та магазин.