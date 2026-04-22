Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнули пожежі

Вночі 22 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Одещині. Під ударом опинилася портова інфраструктура.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових об’єктів. Інформація про постраждалих не надходила.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані, тривають роботи з усунення наслідків.
Як повідомлялося раніше, вночі та вранці 22 квітня росіяни запустили по Одесі дві хвилі ударних безпілотників, атакуючи інфраструктуру. За попередніми даними, люди та цивільна забудова не постраждали.