        Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнули пожежі

        Галина Шподарева
        22 Квітня 2026 07:48
        Пошкоджені вагони в порту Одещини / Фото: Олег Кіпер
        Пошкоджені вагони в порту Одещини / Фото: Олег Кіпер

        Вночі 22 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Одещині. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Попри роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових об’єктів. Інформація про постраждалих не надходила.

        Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані, тривають роботи з усунення наслідків.

        Як повідомлялося раніше, вночі та вранці 22 квітня росіяни запустили по Одесі дві хвилі ударних безпілотників, атакуючи інфраструктуру. За попередніми даними, люди та цивільна забудова не постраждали.

        Наслідки атаки на порти Одещини 22 квітня / Фото: Олег Кіпер

