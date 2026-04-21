Історія кита Тіммі у Балтійському морі: нова спроба врятуватися завершилася зупинкою

У Балтійському морі горбатий кит, який кілька тижнів перебуває на мілині біля узбережжя Німеччини, знову зупинився після спроби вирватися. Тварина рухалася кілька годин, але не змогла дістатися глибоких вод.

Як повідомляє Deutsche Welle, 20 квітня кит почав самостійно рухатися завдяки підвищенню рівня води та посиленню вітру, однак уже за дві години знову зупинився.

Йдеться про горбатого кита, якого назвали Тіммі. Він перебуває в затоці Кірхзеє, що є частиною Вісмарської затоки біля узбережжя Німеччини.

Глибина цієї ділянки становить лише 0,9–1,1 метра, тому тварині потрібно рухатися дугоподібною траєкторією, щоб не застрягнути знову. У разі виходу до сусідньої затоки Вісмар, яка з’єднується з Балтійським морем, кит зможе легше пересуватися через більшу глибину.

Міністр довкілля землі Мекленбург-Передня Померанія Тілль Бакгаус висловив сподівання, що киту все ж вдасться вибратися. Рятувальники намагаються стимулювати тварину продовжити рух.

Кита виявили на мілині ще в середині березня біля селища Ніндорф. Він уже кілька разів самостійно виходив у глибші води, але згодом знову опинявся на мілині. За словами фахівців, з кожним таким випадком його стан погіршується.

Наразі навколо тварини встановлено заборонену зону радіусом 500 метрів, куди не допускають судна, щоб не заважати її можливому поверненню у відкрите море.