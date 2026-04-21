Після затримання військових ТЦК в Одесі усунули керівників центрів і почали розслідування

У Збройних силах України розпочали службове розслідування після затримання військовослужбовців ТЦК в Одеській області. Керівників обласного та районного центрів комплектування усунули від виконання обов’язків.

Як заявили в Сухопутних військах Збройних сил України, у зв’язку із затриманням працівниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки розпочато службове розслідування.

Рішенням Головнокомандувача Збройних сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків.

Також начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України доручено провести службове розслідування за цим фактом.

У Сухопутних військах наголосили, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та мають отримати відповідну правову оцінку.

У відомстві додали, що правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні перевірок і розслідувань.

21 квітня в Одесі працівники Служби безпеки України затримали військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання.

За даними ЗМІ, під час обшуків у затриманих виявили гроші та інші предмети. Також повідомлялося, що перед цим між представниками центрів комплектування стався конфлікт.