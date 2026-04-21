Депутат Полтавської міськради збагатився на 340 млн грн, приховуючи гроші через криптогаманці

Правоохоронці викрили депутата Полтавської міської ради у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн. Йому вже загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, у 2022–2025 роках посадовець через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці та не вказував їх у деклараціях і податковій звітності. Раніше, у жовтні 2025 року, його вже викривали на махінаціях із декларуванням — тоді він не задекларував криптовалюти та операції з віртуальними активами на 200 млн грн.

Наразі встановлено, що депутат додатково намагався приховати ще 340 млн грн невідомого походження. На підставі нових доказів йому інкримінують незаконне збагачення за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, встановлюються джерела походження коштів та інші причетні до фінансових оборудок особи.