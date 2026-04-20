СБУ затримала російського агента, який готував нові удари по ТЕЦ на Київщині

Служба безпеки затримала під Києвом агента ФСБ, який готував нові ракетно-дронові удари по теплоелектроцентралях і шпигував за базами Сил оборони. Його викрили під час дорозвідки поблизу потенційної цілі.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник обходив периметри ТЕЦ у столиці та області, щоб зібрати інформацію про їхній технічний стан після обстрілів. Він фіксував енергетичні об’єкти на камеру смартфона, вдаючи, що розмовляє телефоном.

Реклама

Реклама

Крім цього, агент об’їжджав місцевість для виявлення позицій Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ. За виконання розвідзавдань він отримував гроші від куратора з РФ на криптогаманець.

Зв’язок із російським спецслужбістом здійснювався через анонімний чат месенджера під виглядом спілкування з “рекрутеркою”, яка нібито підшуковувала персонал для роботи в торгівельній мережі.

СБУ затримала його під час збору додаткових даних. У чоловіка вилучили смартфон із доказами контактів із ФСБ. Як встановило розслідування, агентом виявився наркозалежний мешканець Обухівського району, якого завербували через Telegram-канал із пошуку “легких заробітків”.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.