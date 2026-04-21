254 окупанти на кілометр: Мельник озвучив в ООН втрати Росії

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна відкидає російські ультиматуми та не поступиться своєю територією. Він також наголосив на значних втратах РФ при мінімальних територіальних здобутках.

Про це Андрій Мельник сказав на засіданні Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

За словами Мельника, жодна армія з часів Першої світової війни не сплачувала настільки високої ціни життями за такі незначні територіальні здобутки. За його словами, Росія втрачає в середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр української території, яку їй вдається захопити.

“Це порівняння ілюструє фундаментальну реальність цієї війни: Росія досягає мінімальних територіальних здобутків за надзвичайно високу людську ціну”, – сказав Мельник.

Він навів розрахунки, засновані на російських втратах: “Якщо помножити 6 тисяч на 254 загиблих солдати на кожен квадратний кілометр, то щоб захопити всю територію Донецької області, пан Путін мав би відправити на смерть щонайменше ще півтора мільйона солдатів”.

За словами дипломата, це означало б більш як подвоєння поточних втрат Росії до понад 3 млн.

“Навіть для Путіна, для якого цінність життя власних громадян, здається, менша за копійку, така цифра була б катастрофічною”, – наголосив він.

Мельник додав, що за нинішніх темпів війни спроба окупації всієї України потребувала б “понад 122 мільйони життів російських солдатів”.

“Враховуючи черепашачий темп просування Росії, ця безславна “перемога” тривала б близько 183 років”, – зазначив він.

Водночас він підкреслив, що Росія висуває вимоги щодо виведення українських військ із Донецької області, однак “Україна відкидає будь-який тип ультиматуму”.

“Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян”, – підкреслив він.

Мельник також звернув увагу на безглуздість заяв Кремля щодо захоплення Донецької області, зазначивши, що її площа становить лише 0,03% від території Росії.