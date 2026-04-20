FT: Франція та Німеччина виступили проти прискореного вступу України до ЄС

Франція та Німеччина запропонували надати Україні “символічні” пільги на етапі підготовки до вступу в Європейський Союз. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на окремі документи Берліна і Парижа.

Згідно з пропозиціями, Україна не матиме доступу до бюджету ЄС, сільськогосподарських субсидій і права голосу до моменту повноправного членства. Водночас найбільші країни ЄС відхилили підхід Єврокомісії, яка пропонувала спростити та прискорити процедуру вступу для України.

Німеччина наполягає на запровадженні статусу “асоційованого члена”, який дозволить Україні брати участь у засіданнях міністрів і лідерів, але без права голосу та без автоматичного доступу до спільного бюджету ЄС. Франція називає таку модель “статусом інтегрованої держави”.

За даними видання, два високопосадовці Єврокомісії вважають, що ці пропозиції можуть лягти в основу фінального рішення ЄС щодо України.

Віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що Київ підтримує контакти з Парижем, Берліном та іншими столицями, і зазначив, що процес перебуває в розвитку.

Один із українських чиновників назвав таку модель “тіньовим членством”, тоді як інший підкреслив, що ЄС також зацікавлений в Україні і має запропонувати справедливі умови.

У документі Німеччини зазначається, що новий статус матиме “символічну силу” і може бути наданий політичним рішенням лідерів ЄС, що дозволить обійти тривалі процедури. Французька сторона наголошує, що такий рівень інтеграції дозволить досягти відчутного прогресу для громадян країн-кандидатів.

Водночас Франція наполягає на проведенні референдуму перед вступом кожної нової країни до ЄС.

Раніше Єврокомісія пропонувала надати Україні повноцінне членство без виконання всіх критеріїв із подальшим отриманням фінансових та інших переваг у міру досягнення відповідних етапів. Більшість країн ЄС виступили проти такого підходу.