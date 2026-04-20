        Атака на об’єкти рф: пожежі на НПЗ і “нафтовий дощ” у Туапсе

        Віктор Алєксєєв
        20 Квітня 2026 14:59
        Мешканці Туапсе зафіксували так званий “нафтовий дощ” / Скріншот відео
        У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російського агресора, зокрема нафтопереробному заводу у Туапсе, десантним кораблям у Севастополі та складам боєприпасів.

        Як повідомили в Генеральному штабі, повторно уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” у Краснодарському краї рф. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта. Також уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому Криму, що, за оцінкою, знижує можливості забезпечення пальним російських військ.

        Крім того, підтверджено ураження цілей у Севастополі — великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь їх пошкоджень уточнюється.

        Ударів також зазнали склади боєприпасів у районах Урзуфа на Донеччині та Локні в Бєлгородській області рф, склад безпілотників у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт поблизу Благодатного.

        Водночас російські ЗМІ повідомляють про наслідки атаки на НПЗ у Туапсе. За даними медіа, після пожежі мешканці міста зафіксували так званий “нафтовий дощ” — краплі з домішками нафти залишали маслянистий наліт на поверхнях, а також чорні частинки, схожі на продукти горіння.

        За інформацією російських джерел, станом на ранок основні осередки пожежі на підприємстві, що належить Роснефть, залишалися не ліквідованими. Повідомляється, що це вже друга атака за останні дні — попередню пожежу вдалося загасити лише напередодні.

        Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.


