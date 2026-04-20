Атака на об’єкти рф: пожежі на НПЗ і “нафтовий дощ” у Туапсе

У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російського агресора, зокрема нафтопереробному заводу у Туапсе, десантним кораблям у Севастополі та складам боєприпасів.

Як повідомили в Генеральному штабі, повторно уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” у Краснодарському краї рф. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта. Також уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому Криму, що, за оцінкою, знижує можливості забезпечення пальним російських військ.

Крім того, підтверджено ураження цілей у Севастополі — великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь їх пошкоджень уточнюється.

Ударів також зазнали склади боєприпасів у районах Урзуфа на Донеччині та Локні в Бєлгородській області рф, склад безпілотників у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт поблизу Благодатного.

Водночас російські ЗМІ повідомляють про наслідки атаки на НПЗ у Туапсе. За даними медіа, після пожежі мешканці міста зафіксували так званий “нафтовий дощ” — краплі з домішками нафти залишали маслянистий наліт на поверхнях, а також чорні частинки, схожі на продукти горіння.

После нового пожара на НПЗ жители Туапсе заметили капли нефти в дождевой воде



В Туапсе прошёл «нефтяной дождь», он покрыл маслянистым налётом поверхности, на которые попала вода с примесью нефтяных капель, сообщает RusNews. На улицах и листьях растений появились маленькие чёрные… pic.twitter.com/Gh7afP5OW4 — ЭХО (@echofm_online) April 20, 2026

За інформацією російських джерел, станом на ранок основні осередки пожежі на підприємстві, що належить Роснефть, залишалися не ліквідованими. Повідомляється, що це вже друга атака за останні дні — попередню пожежу вдалося загасити лише напередодні.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.