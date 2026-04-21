РФ атакувала Суми: пошкоджено будинки та лікарню, шестеро постраждалих

Уночі 21 квітня російські війська завдали кількох ударів по житловому району Сум. Наразі відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомили в ГУНП в Сумській області.
Унаслідок російських ударів в Сумах пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів.
Наразі вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких 17-річна дитина.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проводять огляд і документування наслідків руйнувань.
Також поліцейські зафіксували факт влучання в дах одного із медичних закладів. Триває обстеження місць обстрілів.