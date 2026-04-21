        Події

        РФ атакувала Суми: пошкоджено будинки та лікарню, шестеро постраждалих

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 07:23
        читать на русском →
        Правоохоронець на місці удару по Сумах / Фото: Поліція Сумщини
        Уночі 21 квітня російські війська завдали кількох ударів по житловому району Сум. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

        Про це повідомили в ГУНП в Сумській області.

        Унаслідок російських ударів в Сумах пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів.

        Наразі вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких 17-річна дитина.

        На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проводять огляд і документування наслідків руйнувань.

        Також поліцейські зафіксували факт влучання в дах одного із медичних закладів. Триває обстеження місць обстрілів.

        Наслідки удару по Сумах 21 квітня / Фото: Поліція Сумщини

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини