РФ атакувала Суми: пошкоджено будинки та лікарню, шестеро постраждалих

Уночі 21 квітня російські війська завдали кількох ударів по житловому району Сум. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомили в ГУНП в Сумській області.

Унаслідок російських ударів в Сумах пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів.

Наразі вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких 17-річна дитина.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проводять огляд і документування наслідків руйнувань.

Також поліцейські зафіксували факт влучання в дах одного із медичних закладів. Триває обстеження місць обстрілів.