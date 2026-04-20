Зеленський: Україна готує енергетику до зими, але не всі регіони виконують завдання

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема перевіряє стан енергетичних та інфраструктурних об’єктів. Про це він повідомив у своєму зверненні.

За його словами, визначено перелік критичних об’єктів у кожному регіоні, які мають бути захищені та відновлені після зимових атак. Водночас Зеленський зазначив, що не всі області та громади наразі виконують поставлені завдання.

Президент наголосив, що відповідальність за підготовку є персональною для керівників на всіх рівнях, а графіки робіт залишаються жорсткими.

