        Економіка

        Зеленський: Україна готує енергетику до зими, але не всі регіони виконують завдання

        Віктор Алєксєєв
        20 Квітня 2026 20:56
        читать на русском →
        Потужні генератори від західних партнерів / Фото Миколаївська ОДА
        Потужні генератори від західних партнерів / Фото Миколаївська ОДА

        Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема перевіряє стан енергетичних та інфраструктурних об’єктів. Про це він повідомив у своєму зверненні.

        За його словами, визначено перелік критичних об’єктів у кожному регіоні, які мають бути захищені та відновлені після зимових атак. Водночас Зеленський зазначив, що не всі області та громади наразі виконують поставлені завдання.

        Президент наголосив, що відповідальність за підготовку є персональною для керівників на всіх рівнях, а графіки робіт залишаються жорсткими.

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини