        У Тбілісі хочуть збудувати Trump Tower

        Віктор Алєксєєв
        20 Квітня 2026 20:43
        Ілюстративне фото / Фото t.me/paperkartuli
        The Trump Organization оголосила, що планує звести у Тбілісі 70-поверховий хмарочос Trump Tower.

        Будівлю планують розташувати біля центрального парку на території колишнього іподрому в Сабуртало, пише Paper Kartuli.

        Проєкт хмарочоса розробить архітектурне бюро Gensler — найбільша архітектурна компанія у світі. До будівництва долучаться грузинські компанії, зокрема найбільший забудовник країни Archi.

        Trump Tower — це назва 58-поверхової будівлі у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира The Trump Organization. Під брендом Trump Tower створено ще кілька хмарочосів у різних містах світу, зокрема у Стамбулі та Баку.


