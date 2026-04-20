У Тбілісі хочуть збудувати Trump Tower

The Trump Organization оголосила, що планує звести у Тбілісі 70-поверховий хмарочос Trump Tower.
Будівлю планують розташувати біля центрального парку на території колишнього іподрому в Сабуртало, пише Paper Kartuli.
Проєкт хмарочоса розробить архітектурне бюро Gensler — найбільша архітектурна компанія у світі. До будівництва долучаться грузинські компанії, зокрема найбільший забудовник країни Archi.
Trump Tower — це назва 58-поверхової будівлі у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира The Trump Organization. Під брендом Trump Tower створено ще кілька хмарочосів у різних містах світу, зокрема у Стамбулі та Баку.