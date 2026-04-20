Синоптики попередили про заморозки та сильний вітер у частині регіонів

У вівторок, 21 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у низці регіонів пройдуть дощі, а вночі можливі заморозки. У Карпатах прогнозують мокрий сніг.

За даними Укргідрометцентру, вночі опади очікуються майже по всій території країни, крім північної частини, вдень — на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході місцями можливі значні дощі. Вітер переважно північний, 7–12 м/с, у південних областях місцями пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме 1–6° тепла, водночас у північних, а також у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях прогнозують заморозки в повітрі 0–3°. Вдень повітря прогріється до 7–12° тепла. У Карпатах протягом доби очікується мокрий сніг, температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. По області вночі можливі заморозки 0–3°, вдень температура становитиме 7–12° тепла. У Києві вночі очікується 1–3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°, вдень — 8–10° тепла.